◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１８日・東京ドーム）巨人は勝つか引き分けるかでマジックが点灯する一戦。グリフィン投手が７勝目を目指して先発。１回に丸佳浩外野手の先頭打者アーチで１点の援護をもらい、５回まで２安打無失点で勝ち投手の権利を得た。巨人が１回に先取点を挙げた。先頭の丸がＤｅＮＡの先発・ジャクソン投手のストレートをとらえ、右翼スタンドに運ぶ１４号ソロ本塁打。切り込み隊長の先頭打者