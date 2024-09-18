お笑いコンビ「紅しょうが」の稲田美紀（３５）が１７日放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・午後１１時５９分）に出演した。この日のテーマは「３０代以降の恋愛の悩み」。「私、マッチングアプリを結構やってたんですけど、確かに３０を超えてから『いいね！』が減りました、如実に」と率直に話し出した稲田。「やり取りでも『どういう目的で美紀さんはマッチングアプリやってますか？』、『彼氏