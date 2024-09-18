◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１８日・東京ドーム）巨人は３回に得点に結びつかなかったものの、初回に先頭打者弾を放っていた丸佳浩外野手が好走塁を見せた。１―０の３回。先頭の丸がＤｅＮＡの先発・ジャクソンから中前安打。続く坂本はランエンドヒットで投ゴロ。スタートしていた一塁走者の丸は、ジャクソンが一塁に送球している間に二塁を回ってスピードを緩めることなく一気に三塁へ激走して１死三塁とした