メ～テレ（名古屋テレビ） 8月、愛知県岩倉市で男性が5人組に襲われてけがをし、かばんを奪われそうになった事件で警察は、男5人を逮捕しました。 強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、北名古屋市の水野大誠容疑者（20）やフィリピン国籍のトゥノッド・ラルフ・ルイス容疑者（20）ら男5人です。 警察によりますと、5人は8月18日の夜、岩倉市内の路上で、公務員の男性（39）からかばんを奪おうと顔を殴るなどの暴行を加