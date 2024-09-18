メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県の大村知事のリコール運動をめぐる署名偽造事件で、1審で執行猶予付きの有罪判決を受けた、団体の事務局長の男の控訴審が名古屋高裁で始まりました。 2019年の「あいちトリエンナーレ」。 企画展の展示内容に抗議が起き、実行委員長だった愛知県の大村知事のリコール運動が始まりました。 運動団体の事務局長を務めたのが、田中孝博被告（63）。 田中被告は2020