三重県菰野町に住む60代の女性が、ＳＮＳで知り合った人物から投資を勧められ、約2700万円分の暗号資産をだまし取られました。 警察によりますと、菰野町に住む60代の女性は今年4月、ＳＮＳで知り合った「ヤマダ・リョウスケ」を名乗る人物から「資産を増やせる」と暗号資産の取引をすすめられました。 女性は6月から8月にかけ「ヤマダ」が指定したアドレスに総額2700万円分相当の暗号資産・イーサリアムを送っ