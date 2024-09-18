メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県の名神高速道路、一宮ジャンクション付近が3車線化され渋滞緩和の効果があったことがわかりました。 名神高速の一宮ジャンクションと一宮インターチェンジ間は、1日に約8万台の交通量があり、去年は年間で約1200回の激しい渋滞が発生しました。 ネクスコ中日本は渋滞緩和策として車線と路肩の幅を狭くして上り線を2車線から3車線に増やす工事を2021年12月から始め、今月7日か