9月後半とは思えない暑さ。街では、こんな悩みも… 【写真を見る】新しい秋のファッション『素材は涼しく 色は秋カラー』ロングブーツと合わせてショートパンツも抵抗感なく （50代）「まだ暑すぎて（秋服は）全然買ってないです」（30代）「秋物を買わなきゃな。でもまだちょっと厚手のものは…。暑くても多少のおしゃれは我慢が必要かな」ジェイアール名古屋タカシマヤの婦人服売り場は、9月11日から