九州自動車道に新たなスマートインターチェンジが設置されることに伴い、国は18日、久留米市に対し高速道路と一般道の連結許可を伝達しました。 久留米市役所では18日午後、原口新五市長が国からの連結許可を受けました。 9月6日に事業化された久留米南スマートインターチェンジは、九州道の久留米インターチェンジと広川インターチェンジの間の7.8キロの中間地点に建設が予定されていま