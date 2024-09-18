前人未踏の記録を更新し続ける大谷。注目度は高まるばかりだ(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平は「50本塁打・50盗塁」という歴史的偉業達成まで、秒読み段階に入っている。これまで毎シーズンのようにさまざまな話題を提供し続けてきた「日本人スター」は、メジャー7年目の今季、バットと走塁で球界を沸かせ続けている。【動画】2階席へ豪快弾！大谷翔平が48号2ランで「48‐48」達成シーズン半ばより史上初めての「50-50」