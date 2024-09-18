◇セ・リーグヤクルトー広島（2024年9月18日神宮）今季限りで現役を引退するヤクルトの青木宣親外野手（42）が代打出場し、安打を放った。2ー3で迎えた5回だった。先頭ヤフーレの場面で代打・青木がコールされると、雨の神宮が沸き立った。現役引退を表明後、初の1軍の打席。広島先発投手・九里が投じた4球目のツーシームを“らしく”中前にはじき返すと大歓声を浴びた。ベンチの村上らチームメートも大喜び。青木は塁