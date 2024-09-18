ノートPCやタブレットなどの精密機器を当たり前に持ち歩くことが多くなった今、中身をしっかり守ってくれる耐衝撃性を持ったビジネスバックだと安心ですよね。そんなビジネスシーンにぴったりな軽さと耐衝撃性を兼ね備えた、人気リュックが5年ぶりに再販開始！サンワダイレクトから、ビジネスパーソンの心強い味方になってくれる、「ハードリュック 200-BAGBP032BK」（8980円）が登場しました。 スーツケースを思わせる特徴