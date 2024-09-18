紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『【韓国コスメ】可愛くて心地よいリップに出会った』の動画を投稿。様々なコスメをレポートする中で、紗栄子さんも使用感を褒めるコスメがありました！【関連記事】紗栄子「もう離れられなくて」上半期ベスコス入りしたリップ＆チーク■リップカラー動画に登場したのはこちら！MILK TOUCH/ジェリーフィットティンティッドグロウティント 税込1,760円（公式サイトより） この投稿をInstagra