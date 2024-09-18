ガーズ・クリエイティブ北川博之社長「救助要請ありです。一般登山者は転倒により頭部負傷、了解」負傷者を発見し、無線で県警山岳警備隊に救助を要請しました。ガーズ・クリエイティブ北川博之社長「頭部強打で出血あり、目の上も多少切れております」「どっから転ばれたんですか？」「この上の道のところ」「で、ここまで落ちてこられた10ｍほど？」「うん、ゴロゴロと」数家直樹解説委員「滑落した男性がいまし