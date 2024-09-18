すい臓がんを公表している氷見市の林正之市長は18日、治療に専念するため市議会議長に辞職する申出書を提出しました。市議会最終日の本会議では、任期途中で辞職する悔しさをにじませながら、震災からの復旧・復興が切れ目なく進むことを強く訴えました。林市長は18日午後、氷見市議会の積良岳議長に、11月8日に市長を辞職するとした申出書を提出しました。林市長は、すい臓がんに患っていることを公表していて、8月、治療に専念す