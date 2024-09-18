健康長寿を目指して国などが提唱している「老人週間」に合わせて福田富一知事が９月１８日、今年で１００歳を迎える上三川町の女性を訪問し長寿を祝いました。 ２０２４年１２月２８日に１００歳を迎える上三川町の上野マサさんです。上野さんの長寿を祝い町役場で福田知事と星野光利町長がそれぞれ記念品を贈りました。 上野さんは大正１３年、１９２４年に９人きょうだいの７番目として生まれ、現在は孫が６人、ひ孫が１５人い