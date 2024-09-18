元SKE48の松井珠理奈（27）が17日に自身のインスタグラムを更新。イメチェンした新ヘアスタイルを公開した。「秋っぽくイメチェンしましたハートハート暗髪にしてイヤリングカラーでグレーを入れたよ！なんかマジすかを感じる気がするのは私だけですか…！？今日は9月17日ラジオでも話したけど…毎月17日は珠理奈の日にしようかな。なんかイベントしたいな」と記し、茶髪から暗髪に変えたことを報告。フォロワーからは「見た瞬間に