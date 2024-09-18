大阪・茶屋町の雑貨専門店「梅田ロフト」（大阪市北区）が、開店以来30年余り営業してきた現在の場所から、別の場所へ来春移転する。運営するロフト（東京都渋谷区）が18日、発表した。現在の場所からの移転が発表された梅田ロフト=2024年9月18日、大阪市北区、近藤咲子撮影梅田ロフトは1990年4月に開店し、梅田の代表的シンボルの一つとして親しまれてきた。ロフトによると、移転は建物の契約満了によるもので、移転先は「