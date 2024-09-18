バイオリニスト益子侑（ましこ・ゆう＝38）が18日、「けん玉検定」3級に合格した。この日、益子は、けん玉4段で認定指導員の資格を持つ演歌歌手三山ひろし(44)が座長を務める大阪・新歌舞伎座の特別公演の歌謡ショーにゲスト出演した。6日の初日から毎日、ステージ上で「けん玉検定」を受けているが、難易度の高くなった3級は2日連続で失敗し、この日が“三度目の正直”。三山が「3級はね。日本一周という連続技で御座いまして一体