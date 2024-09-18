ロックバンドLUNASEAとGLAY公式が18日、同時にX（旧ツイッター）を更新。告知を行った。両アカウントは同時刻に、対バンライブ『TheMillenniumEve2025』が25年2月22日、東京ドームで開催されることを告知。1999年12月23日以来、25年の時を経ての対バンライブ開催に、両ファンの期待が高まっており「嬉しい…また観れるかな」「チケット取れますように…！！！」「あれから、もう25年か…」「一夜限りの伝説がまた…」とコメ