クラランスが、『リップ オイル バーム』（全6色）を2024年9月13日（金）より新発売する。■ピュアなツヤと、植物の恵みを唇にクラランスから、ピュアなツヤと、植物の恵みを唇に届ける、オイル生まれのカラーリップバーム『リップ オイル バーム』が新登場。『リップ オイル バーム』は、オイルとバームのハイブリッドリップ。至福のテクスチャーで、ピュアな発色のバームが唇の体温でとろけ、瞬時に薄膜オイルに変化。99%スキン