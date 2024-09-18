「彩りサラダ ケール＆ビーツ」サラダクラブは、「彩りサラダ ケール＆ビーツ」（113g）と「イタリアンミックスサラダ」（116g）の2商品を10月5日から一部地域を除く全国で発売する。「イタリアンミックスサラダ」今回新発売する2商品は、野菜のボリューム感と華やかな色合いにこだわったトレータイプのサラダ。どちらもサニーレタス、グリーンレタスなど3種類のレタスをベースに、彩りの良い野菜を複数種類配合し、お皿に盛り付け