航空格付け会社のスカイトラックスが発表した、世界最高の格安航空会社（LCC）に15年連続で選ばれたエアアジア。トニー・フェルナンデス最高経営責任者（CEO）が、その秘密や今後の事業展開について語った。ー15回連続で世界一のLCCになりました。勝つための秘策は何ですか？フェルナンデスCEO（以下、回答すべて）「今日、すべての航空会社のCEOや客室乗務員、パイロットもみんな、エアアジアのスタッフのエネルギーが大好きだと