◇プロ野球パ・リーグ 楽天-ロッテ(18日、楽天モバイルパーク）ロッテの先発・カイケル投手が楽天打線につかまり4回に4失点としました。2回まで相手打線を三者凡退と、無失点で抑えていたカイケル投手。3回には味方のエラーも絡み、楽天に2点の先制点を献上します。すると4回。先頭打者の浅村栄斗選手から始まる3連打を浴びます。これでノーアウト満塁のピンチを招くと、伊藤裕季也選手に押し出しとなる四球を許し1失点。さらに1ア