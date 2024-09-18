石川県の奥能登で、新しい病院の設置を求める声が上がる中、馳浩知事は奥能登4病院の将来的な機能集約を見据え、データの分析や収集に着手したと明らかにしました。市立輪島病院や珠洲市総合病院など、奥能登にある4つの公立病院では震災前と比べ入院患者の数が半減していて、のと里山空港近くでの全科常駐の新病院設置を求める声があがっています。堂前利昭議員「医療が貧しく不便で、子どもたちに『帰ってきて』と言えない…親の