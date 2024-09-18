東京・池袋のハンバーガー店で、深夜のうちに現金が盗まれる事件が発生しました。この系列店では3年前にも、何者かが侵入する窃盗の被害にあっていました。◇深夜、閉店後の誰もいないハンバーガー店に侵入した、不審な人物。防犯カメラの映像には、中のものをあさる様子が映っていました。不審な人物は再び何かに手を伸ばし、鍵を開けた直後、レジから取り出したのはお札。慣れた手つきで、次々と外に出していきます。そし