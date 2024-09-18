18日午前、静岡県川根本町の「寸又峡」で落石が発生しました。一時、観光客ら33人が取り残されましたが、全員の救助が終わりました。警察によりますと、18日午前10時ごろ、川根本町の「寸又峡温泉」から「寸又峡 夢のつり橋」までの道路上で落石が発生しました。この影響で、道路が通行止めとなり、観光客や工事関係者など、あわせて33人が一時、取り残されました。救助された人は…救助された人「私たちがちょうど行ったときに音