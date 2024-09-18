秋の彼岸入りの９月１９日（木）も、近畿地方はまだまだ真夏の暑さが続くでしょう。くれぐれも熱中症や残暑バテにお気をつけください。近畿地方は引き続き高気圧に覆われて、概ね晴れるでしょう。ただ、湿った空気の影響で北部はやや雲が広がりやすく、午後はその北部や山沿いの地域でにわか雨や雷雨の可能性があります。朝の最低気温は２５〜２８℃くらいの所が多く、予想最高気温もほとんどの所で３５℃前後と、秋の彼岸入