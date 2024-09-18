バイエルンやリバプールなどで活躍し、今夏に現役を引退したチアゴ・アルカンタラ氏が９月18日、自身のインスタグラムで来日を報告した。元スペイン代表MFは、多くの鳥居が並ぶ京都の伏見稲荷大社での１枚を公開。この投稿には以下のようなコメントが寄せられた。【画像】チアゴ・アルカンタラが京都を観光！「日本にいるのマジ？」「ようこそ日本へ！」「いらっしゃい！」「ありがとうチアゴ」「好きな場所に好きな選手がいる