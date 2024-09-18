19日に不信任決議案が提出される予定となっている兵庫県の斎藤知事。運命の日を前に、18日に何度も繰り返した言葉が「歩み」でした。その「歩み」は今後どうなるのか。19日に不信任決議案が可決された場合に斎藤知事に求められるのが、「辞職」か「議会の解散」、この選択です。◇あらゆる疑惑が浮上したこの半年。19日に山場を迎えますが…──斎藤さんの今の心境を教えてください兵庫県斎藤元彦知事（兵庫県庁、18日）「