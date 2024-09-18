ＪＲ西日本が、２０３０年代に山陽新幹線で自動運転の導入を目指します。ＪＲ西日本によりますと、山陽新幹線で導入を目指す自動運転は、運転士が運転席に乗った状態でボタンを押すことで出発し、途中の駅の通過や到着駅での停止を自動でするというものです。すでに実用化に向けた試験を行っているＪＲ東海から技術提供を受ける予定で、２０３０年代の導入を目指すということです。（ＪＲ西日本長谷川一明社長）「運転業