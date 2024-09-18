イタリアの『Tuttosport』は18日、元イタリア代表のサルヴァトーレ・スキラッチ氏が亡くなったと報じた。享年59歳。現役時代、イタリア語で幸運を意味する「トト」の愛称で親しまれたスキラッチ氏。25歳で出場した自国開催の1990年ワールドカップでは、初戦のオーストリア戦で途中出場すると、いきなり決勝ゴールを奪取。勢いそのまま通算6得点を記録し、イタリアの3位に貢献するだけでなく個人としても大会得点王とMVPに輝いた。1