指原莉乃さんのプロデュースで2017年にシングル『＝LOVE』でデビューした、10人組グループ＝LOVE（イコールラブ）。通称イコラブ。リーダー（山本杏奈さん）、センター経験多数（郄松 瞳さん）、最年長（諸橋沙夏さん）と、グループの精神的支柱となる3人のお互いに対する印象は？左から山本杏奈さん、郄松 瞳さん、諸橋沙夏さん。山本杏奈さん（以下、山本）：沙夏と瞳は話し合いの時に的確な意見を出してくれて、頼