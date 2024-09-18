不正に発券され、転売された新幹線チケットは４８０枚以上か。男らが逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、大阪市住吉区の無職・郷原成明容疑者（４７）ら男２人です。警察によりますと、郷原容疑者らは今年２月、ＪＲ長居駅の券売機で他人のクレジットカードで不正に購入された発券用ＱＲコードを使って、新幹線のチケットを４３枚、販売価格約６０万円分を不正に発券した疑いがもたれています。指示役とみられる中