マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2024年9月2日〜9月15日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。20代男性編1位『部長K』○20代男性編1位は、『外見至上主義』『喧嘩独学』『人生崩壊』と世界観が繋がるPTJユニバース最新作『部長K』、第2位は『アカデミーの天才剣士』、第3位は『モブ悪役がアカ