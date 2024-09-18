人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2024年9月19日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？ 12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）見栄を張ると周囲の不信感を買うことに……。自然体が大事。 11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）朝からバタバタしそう。いつもより15分早起きすればゆとりのある1日に。 10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生ま