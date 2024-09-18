自民党総裁選に出馬する候補者９人が、大阪で政策をアピールしました。大勢の自民党員や支持者で埋め尽くされた会場。１８日夕方、自民党総裁選の候補者全員が大阪に集まり、所見発表演説が行われました。９月１２日に告示された自民党総裁選には、過去最多の９人が立候補しています。派閥の裏金事件を受け、政治不信が広がる中、候補者らは政治改革や経済・財政など自身の政策をアピールしました。投開票は９月２７日の予