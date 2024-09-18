東京メトロは１８日、グループ会社「メトロ車両」で、車輪と車軸の取り付け作業で記録を改ざんする不正があったと発表した。不正が見つかった１６１両のうち、大半は安全性を確認するなどしており、運行に影響はないという。国土交通省は東京メトロとメトロ車両に対し、１９日から鉄道事業法に基づく特別保安監査を行う。東京メトロによると、メトロ車両は遅くとも２０１１年以降、車軸を車輪に押し込んではめる作業をする際