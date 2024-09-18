バレーボール女子元日本代表の栗原恵さん（４０）が１８日、ＳＮＳで結婚と妊娠を発表した。お相手はモデル兼フォトグラファーのＫｏｕｋｉ＝大越光貴＝さん。公式ＨＰでは、東京在住のフォトグラファーで、長身、筋骨隆々マッチョのイケメン。身長は１８３ｃｍと表記されている。ＳＮＳで「【ご報告】この度、、、背の高い世界一素敵な女性と、新たな命も迎えて、家族になります。可愛い可愛いニャンズも含めて６人家族で