ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「令和の虎」の公式Ｘは１８日、代表取締役の岩井良明代表取締役会長が１５日に逝去したことを発表した。６５歳だった。同氏は８月に肺がんで闘病中であることを公表していた。「弊社代表取締役会長岩井良明儀かねてより病気療養中のところ去る令和６年９月１５日享年６５にて永眠いたしました。生前のご厚誼に深く感謝するとともに謹んでお知らせ申し上げます通夜及び葬儀・告別式はご遺族の