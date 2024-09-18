連日うだるような暑さが続いています。 大村市や島原市で37.2℃を記録するなど、県内8か所で9月の観測史上最高を記録しました。 19日は、午前中は広い範囲で晴れるものの、午後には雲が広がりにわか雨のところもありそうです。 さらに20日から22日にかけては、大気の状態が不安定となり、大雨となる可能性があるということです。 ▼19日の天気（3時間ごと） ▼19日の気温 ▼19日の