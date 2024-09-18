労働時間の規制などによって運転士不足となっている「2024年問題」についてです。 長崎市の公共交通機関の関係者と意見交換する市議会の特別委員会が開かれました。 18日に開かれた長崎市議会の地域公共交通対策特別委員会。 バス、路面電車などの事業者と意見交換しました。 （長崎自動車 吉村武匡 上席執行委役員） 「人口減少やコロナ禍の影響により利用者が減少したことで、乗り合いバス事業の収支が大幅に減少