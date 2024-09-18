旧優生保護法を巡り、超党派の議員連盟は不妊手術を受けた被害者本人に対して1500万円を支給する法案の素案を取りまとめました。秋の臨時国会での成立を目指します。強制不妊手術を考える議連会長自民党田村政調会長代行「早く被害者の皆さま方のもとににですね、給付金がですね、行き渡るように我々としてこれから各役所等も含めて、行政も含めてですね、努力をする準備をしていただきたいと」最高裁は旧優生保護法を違憲