とにかく仲がよくていつもワイワイしている我らが「WATWING」だけど、実は恋バナも大好きって噂♡ そこで今回は、みんなの恋愛観を探るべく、恋にまつわるあれこれを探ってみました。男子校のノリそのもののテンションで繰り広げる、6人による恋バナをチェックしてみて！恋バナするテンションは男子校のノリ、そのもの♡Question いつも6人で恋バナってする？八村倫太郎（以下、八村）：するよね、男子校って感じ（笑）