水俣病の症状があるのに患者と認めないのは不当だとして、50代の男性が熊本県に認定を求める裁判を熊本地裁に起こしました。 【写真を見る】50年前から2回「水俣病の認定申請」いずれも棄却に…59歳男性「早く認めて」熊本県を提訴 提訴したのは熊本県水俣市出身で宇城市に住む大戸迫智（おおとさこ さとし）さん（59）です。 大戸迫智さん（59）「薬を飲んでも頭痛などが治らない。早く水俣病に認めてもらいたい」 訴状など