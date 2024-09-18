土砂崩落による通行止めが解除された国道２４６号新善波トンネル付近＝９日、伊勢原市善波台風１０号に伴う記録的大雨で被災した国道２４６号の新善波トンネル（神奈川県秦野、伊勢原市境）で１９日から、安全対策の強化に向けた夜間工事が行われる。工事中は毎日夜から翌朝にかけて片側交互通行となる。国土交通省横浜国道事務所によると、トンネル付近では斜面が３カ所崩落。応急対策として大型土のうや防護壁を設置し、９日