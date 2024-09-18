１３３期の一色颯輝（２２＝愛知）が１８日、ボートレース尼崎の「第５６回琴浦賞競走」２日目９Ｒで５コースからまくり差して初勝利を飾った。４カドから仕掛けた山口晃朋と抵抗する１号艇の三苫晃幸が１Ｍで横流れした内側を一色がまくり差して白星奪取。２０２３年１１月に蒲郡でデビューして１２５走目での１着に「長かったです。２回くらい勝てるチャンスがあったけど、不利があったり詰めが甘かったりで取りこぼしていた