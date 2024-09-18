【モデルプレス＝2024/09/18】KinKi Kidsの堂本剛と綾野剛が9月18日、堂本が主演を務める映画『まる』（10月18日公開）の完成報告イベントに、小林聡美、吉岡里帆、森崎ウィン、荻上直子監督とともに出席。互いの呼び方について明かした。【写真】堂本剛＆百田夏菜子・中丸雄一ら、2024年に結婚した芸能人たち◆堂本剛＆綾野剛、互いの呼び方明かす下の名前の漢字が「剛」と同じである堂本と綾野。司会者に「呼び方」について問わ