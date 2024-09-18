タレントの佐藤栞里さんが2024年9月16日、人気お笑いコンビ「マヂカルラブリー」野田クリスタルさんとの写真をインスタグラムで公開し、「絵になります」などと反響を呼んでいる。ファッション誌の撮影で「ゲストに来てくれました」佐藤さんは投稿で「『BAILA』10月号今月の着回し連載、実は...マヂカルラブリーさんとはながゲストに来てくれました」と、ファッション誌への登場を報告した。併せて、マヂカルラブリーの野田さん