元バレーボール女子日本代表の栗原恵さん（40）が、2024年9月18日にSNSで結婚と妊娠を発表した。お相手の男性も顔出ししたウェディング写真も披露しており、「美男美女」との反響が寄せられている。「兼ねてよりお付き合いしている方と結婚いたします」栗原さんは「この度、兼ねてよりお付き合いしている方と結婚いたします」と報告。「お互いに支え合いながら温かい家庭を築いていけたらと思います」と伝えた。また、「お腹には新